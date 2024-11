Volley Serie B. PalaSimoncelli, capoliste contro. Che sfida tra Stadium e Montichiari

È sicuramente il PalaSimoncelli di Mirandola il campo principale di questo nono weekend dei campionati minori di pallavolo: domani alle 18 si sfidano le due capoliste del girone C di Serie B, Stadium ed Astori Montichiari, in una sfida già importantissima per i playoff, in un girone equilibratissimo, con una classifica corta, condizionata in parte dai turni di riposo. Giocano in casa oggi solo la National Villa d’Oro, che alle 20 riceve Villafranca, e la Beca Tensped Spezzanese, che all 18 riceve a Fiorano il Toscanagarden Castelfranco di sotto: trasferta domenicale per la Kerakoll Sassuolo a La Spezia, il Modena Volley di scena ad Asola, e l’Univolley Carpi attesa alla difficile sfida con Scanzorosciate. In B1 femminile, delicato esordio esterno per Luciano Molinari, nuovo tecnico del Volley Modena, atteso domani sull’insidioso campo di Rubiera. Trasferta pericolosa per la Moma Anderlini sul campo della matricola S.Giorgio, reduce da una sorprendente vittoria a Rubiera, mentre la BSC Sassuolo si gioca una fettina di salvezza alle 18 al PalaPaganelli con Lucca. In B2 in casa sia la capolista Zerosystem S.Damaso, che alle 18 riceve l’AMA S.Martino, che l’Hidroplants Soliera 150, che affronta Torresi Potenza Picena.

Riccardo Cavazzoni