Volley serie B. Partita lunga e difficile, ma la spunta l’Arno. Respinto il Sassuolo. Avanti tutta nei playoff

ARNO TOSCANA GARDEN

3

KERAKOLL SASSUOLO

2

ARNO TOSCANA GARDEN: Berberi 3, Crescini 21, Simoni 13, Testagrossa 10, Aliberti 7, Nicotra 18, Taliani (L), Galoppini, Croce, Ciappelli, Samminiatesi, Dell’Endice n.e, Parentini (L) n.e, Stagnari n.e. All: Mattioli.

KERAKOLL SASSUOLO: Giurati 1, Bigarelli 18, Montesion 4, Lodi 4, Sartoretti 20, Soli 28, Luppi (L), Mantovani, Serafini, Anceschi 1, Degoli n.e, Ugolini (L) n.e, Marchesi n.e. All: Dall’Olio.

Arbitri: Di Bari e Vangone.

Note: successione set: 17-25; 25-21; 20-25; 25-21; 15-11.

Prevale l’Arno Toscana Garden nel big-match col Sassuolo, valido per l’ultima tornata dei play-off per la promozione in A3. I biancoverdi del tecnico Mattioli prevalgono per 3-2 sugli indomiti emiliani di Pupo Dall’Olio, al termine di una partita lunga, combattuta ed intrigante. I colpi di scena si sono succeduti dal secondo parziale in poi, dopo il primo vantaggio degli ospiti: 17-25. I due tecnici hanno giocato tutte le loro carte. Mattioli non ha potuto disporre di Da Prato ed ha avuto Ciappelli a mezzo servizio. Crescini ha però disputato un’ottima gara, facendosi valere in particolare nel quinto set dove è stato micidiale al pari di Nicotra. Basilare il muro del 13-11 messo a segno da Simoni. Nel Sassuolo hanno brillato gli esterni, pugnaci in battuta con Sartoretti (figlio dell’ex azzurro Andrea), Soli e Bigarelli a bombardare al servizio. Gli emiliani hanno avuto scarso apporto dai centrali, mentre hanno fatto bene il libero Luppi ed il regista Giurati. Nelle file di casa, lucido Berberi, costanti Aliberti e Testagrossa, con capitan Taliani eterno lottatore su ogni pallone. L’Arno ha sempre rincorso ma, al tie-break, ha sfoderato un super set con Crescini e Nicotra decisivi.

Marco Lepri