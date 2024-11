Volley serie B: per i granata il palasport resta tabù. 4 Torri ancora ko

4 torri volley

2

volley treviso

3

Parziali: 23-25, 25-20, 23-25, 25-22, 12-15

Niente da fare. Il palasport di Ferrara rimane stregato per la 4 Torri Volley, che perde la terza gara di fila davanti al pubblico di casa allontanandosi ulteriormente dalle posizioni di vertice. In piazzale Atleti Azzurri d’Italia il Volley Treviso la spunta al tie break, il quarto disputato dalla squadra di Fortunati nelle prime sei giornate di campionato. I conti non tornano per i granata, che hanno già sette punti da recuperare alla seconda in classifica per centrare i playoff, obiettivo minimo fissato dalla società nel corso dell’estate. La 4 Torri Volley scende in campo col sestetto base, con Zanni palleggiatore, Cherin opposto, Grazzi e Rossatti schiacciatori, Aprile e Pavani centrali, Poli libero. Nel primo tempo il Volley Treviso scappa via (3-7), ma trascinata da Aprile e Rossatti la squadra di Fortunati si riporta in vantaggio 11-10. Gli errori di Pavani sembrano compromettere il set (15-20), poi i padroni di casa si riportano in parità (22-22), ma il finale premia gli ospiti (23-25). Nel secondo set si rivede la migliore 4 Torri Volley, che prende il largo col primo tempo di Aprile (18-13) e chiude con un ace di Rossatti (25-20). È un fuoco di paglia, perché nel terzo parziale i granata tornano a giocare a corrente alternata, finendo al tappeto sotto i colpi di Crosato e Malosso (23-25). Il quarto set è un lungo tira e molla, con sorpassi e contro-sorpassi fino all’attacco decisivo di Grazzi che porta le squadre al tie break (25-22). L’inerzia sembra favorevole alla 4 Torri Volley che mette la testa avanti con un primo tempo di Dosi (4-3) e un attacco di Grazzi (9-7). Con due muri però il Volley Treviso ribalta la situazione (10-11), facendo riemergere i fantasmi dei granata. Il pallonetto di Rossatti termina out, la battuta di Dosi in rete e gli ospiti si aggiudicano il tie break (12-15) riservando un’altra delusione ai tifosi della 4 Torri Volley, che dovranno aspettare almeno fino all’8 dicembre per vedere i propri beniamini vincere tra le mura amiche. Ora infatti, per la squadra di Fortunati si profilano due trasferte consecutive.

Stefano Manfredini