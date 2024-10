Volley serie B, protagonista il giovane schiacciatore Bernardis. Hokkaido, è già buona la prima: "Non abbiamo mai mollato»

RADICI PRODUCTS ADRO

HOKKAIDO BOLOGNA

(16-25, 25-18, 20-25, 26-28)

RADICI PRODUCTS ADRO: Sarzi 7, Nobile 11, Gamba 8, Statuto, Marchetti, Zanardini 2, Braghini (L1); Dal Bon 3, Crosatti 5, Zamboni 3, Pinna 25, Mansutti (L2). Non entrati: Beretta, Facchinetti. All. Tiberti. HOKKAIDO: Tassoni 1, Rochi 8, Bernardis 23, Reccavallo 7,Popov 12, Bandieri 11, Chiella (L1); Serenari,Beneventi 1, Tito, Bigozzi 1, Dalfiume 2. Non entrati: Ricci Maccarini, Imperato (L2). All. Guarnieri.

Arbitri: Bonzanni e Branca.

Prova di forza dell’Hokkaido, che inizia il campionato di B passando ad Adro. Che quella rossoblù fosse squadra di talento si sapeva, che potesse avere carattere e personalità per imporsi alla prima nel campionato nazionale non era scontato, per di più senza l’opposto titolare Ricci Maccarini: "Invece non abbiamo mai mollato. Nel quarto set, sotto di 5 lunghezze, abbiamo rimontato e vinto in volata". La soddisfazione è fotografata dalle parole dello schiacciatore classe 2005 Bernardis, il migliore con i suoi 23 punti nonché colui che chiude il match con l’ace del 28-26. L’Hokkaido domina il primo set, perde il filo del discorso nel secondo e si ritrova nel terzo. E pure nel quarto, con gli ingressi di Bigozzi e Beneventi. Muro (4 di Bandieri) e contrattacco funzionano, i 14 errori in battuta e i 21 finali raccontano margini di crescita.

La classifica: Ferramenta Astori Montichiari, Stadium Mirandola, Kema Asola Remedello, Modena Hokkaido Bologna, Zotup Scanzorosciate 3; Imecon Crema 2; Cremonese 1; Mgr Grassobbio, Transport Villadoro, Radici Products Adro, Canottieri Ongina, Arredopark Dual Caselle, Veneto Benacus Bardolino, Unovolley Carpi 0.

Marcello Giordano