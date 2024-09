Volley serie b. Quadrangolare al palasport: la 4 Torri Volley si presenta

Il giorno del debutto in campionato sul campo del Valsugana Volley si avvicina a grandi passi (sabato 12 ottobre a Padova), ma per cause di forza maggiore la 4 Torri Volley deve ancora disputare un vero e proprio test. Soltanto amichevoli in famiglia per la squadra di Fortunati, che finalmente domenica prossima toglierà i veli davanti al pubblico di casa in occasione del Trofeo Niagara – Memorial Soriani. Alle 11 si disputeranno le semifinali: 4 Torri Volley-Volley Team San Donà di Piave al palasport e Gabbiano Farmamed Mantova-Stadium Mirandola alla palestra Bonati. Nel pomeriggio al palasport si giocheranno entrambe le finali, alle 15,30 quella per il terzo e quarto posto e a seguire quella che metterà in palio il titolo. "Questo quadrangolare è l’appuntamento principale del nostro precampionato, anche se non ci arriviamo come avremmo voluto – confessa il direttore generale Roberto Poli –. Le amichevoli sono saltate a causa del maltempo modificando i nostri piani. Doveva essere una sorta di prova generale in vista del campionato, invece saranno le prime vere partite, peraltro contro formazioni molto competitive. Il gruppo? Mi è sembrato molto coeso e animato da valori importanti: ho notato un deciso cambio di mentalità, anche se come sappiamo alla fine sarà il campo a dire la verità". Stefano Manfredini