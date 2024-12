Volley serie b. Querzoli, chance contro Bellaria (zero punti)

Il calendario viene in soccorso della Querzoli. Uscita a mani vuote anche da Macerata – terzo 3-0 consecutivo in trasferta –, Forlì ha subito l’occasione di rifarsi oggi (ore 18) ospitando al Ginnasio sportivo la ‘sventurata’ Romagna Banca Bellaria Igea Marina, cenerentola ancora a zero punti dopo 10 turni. Vittoria d’obbligo per congedarsi dal 2024 tra gli agi della comfort zone. La matricola Bellaria Igea Marina, ha vinto fin qui solo 4 set: tra i 112 club di serie B nessuno ha fatto peggio. I riminesi devono registrare anche l’addio dello schiacciatore Nicola Amorico che, dopo due promozioni, ha appeso le ginocchiere al chiodo.

Esame Pieralisi, invece, per la Life365.eu. Schiaffeggiata da Ravenna nel derby, Forlì cerca riscatto (ore 17.30) a Jesi. Vincere per rialzarsi e ritrovare fiducia è l’imperativo, onde non complicare ulteriormente una stagione già in salita. Gregori e compagne, infatti, ristagnano in zona retrocessione, perciò necessitano di un colpo corsaro. Che consentirebbe loro di risucchiare nella zuffa salvezza anche le marchigiane, ora avanti 6 lunghezze, e allontanare i cattivi pensieri. La Pieralisi? È squadra umorale: viene dal sacco di Padova, che ha portato a quattro le scorribande in campionato, ma in casa fatica ad esprimersi (solo un successo, a fronte di 3 ko). Oggi il sestetto di coach Sabbatini proverà ad ‘espugnare’ il PalaTriccoli.

Marco Lombardi