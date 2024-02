Volley serie B. Rinforzo Querzoli: è un ingegnere della Ferretti

La Querzoli rinforza la batteria degli attaccanti di palla alta con l’ingegnere Roberto D’Orlando. Classe ’98, romano, giunge a titolo temporaneo dal Cus Trieste dopo aver disputato la prima parte di stagione, sempre in prestito, al Sant’Anna Tomcar, compagine di San Mauro Torinese iscritta al girone A di serie B.

"Sono a Forlì per motivi di lavoro – scandisce il neoacquisto biancoblù –, essendo stato assunto all’ufficio tecnico del Gruppo Ferretti. Tramite il portale della Federvolley ho preso informazioni sulle squadre cittadine, ed eccomi qua. Ho già svolto i primi allenamenti e maturato una buona impressione della società, del coach e della squadra: tutti sono stati super disponibili, facendomi subito sentire a mio agio e parte integrante del gruppo. Per altro ho scoperto di avere anche qualche amico in comune con alcuni dei miei nuovi compagni".

Sul piano squisitamente tecnico, D’Orlando rivela di aver ricoperto praticamente tutti i ruoli, ad eccezione del libero ("sono alto 2 metri, sarebbe un po’ complicato"), ma si definisce uno schiacciatore-ricevitore/opposto: "Cercherò di rendermi utile nel ruolo in cui più ci sarà bisogno". Di certo "mi metterò a disposizione e darò il massimo, in termini di grinta e dedizione al lavoro, per aiutare la Querzoli a raggiungere l’obiettivo prefissato: la salvezza".

Marco Lombardi