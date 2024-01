Volley serie B: Sansepolcro in casa dell’ultima. Con l’opposto Tasholli per tentare il blitz

L’ultima giornata di andata (la 13esima) nel girone F del campionato di serie B maschile di volley propone la sfida fra le due "cenerentole" del raggruppamento, ovvero la New Volley Borgo Sansepolcro (un punto in classifica) e l’Orte, ancora a quota zero. Due squadre staccatissime dal resto della classifica e con la condanna che già è caduta virtualmente sulle rispettive teste. La partita si gioca alle 18 odierne al palasport della cittadina laziale e per almeno una delle due vi sarà la soddisfazione (platonica) di cancellare lo zero dalla colonna delle vittorie. E’ chiaro che qualsiasi risultato uscirà fuori non servirà ad altro, di fatto, che a dare un contentino all’una e ad acuire la situazione dell’altra.

Quanto basta, però, per dire che sarà comunque una partita pur sempre tirata: la New Volley del coach Paolo Volpi ha appunto per obiettivo quello di far crescere i propri ragazzi anche attraverso quei risultati positivi che potranno maturare da oggi affidandosi magari ai colpi dell’opposto Fatijon Tasholli (nella foto).