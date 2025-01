Volley serie b. Santa Croce troppo forte per Firenze

Firenze Volley

0

Codyeco Lupi Santa Croce

3

FIRENZE VOLLEY: Coletti G. 8, Mazzinghi 2, Nuti 9, Braito 9, Coletti A. 2, Grossi 1, Pontillo 1, Gasser, Ceccherini L., Tung, Baldanzi. All. Giglio.

CODYECO LUPI SANTA CROCE: Colli 14, Simoni 4, Da Prato 18, Caproni 4, Mignano 3, Pahor 7, Bini L., Civinin. All. Pagliai.

Arbitri: De Luca e Rocchi.

Parziali: 13-25, 17-25, 23-25.

Prevedibile sconfitta del Firenze Volley che cede in tre set di fronte al Santa Croce sull’Arno, capolista del girone D. I fiorentini, penultimi in graduatoria, hanno perso nettamente la prima frazione, ma poi, specialmente nel terzo set, sono riusciti quantomeno a contenere il naturale predominio dei rivali. I santacrocesi si confermano, dunque, sestetto molto competitivo, mentre Firenze dovrà lottare fino all’ultimo per evitare la retrocessione.