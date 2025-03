Volley SERIE B. Si torna in campo. Toscana Garden ospita Camaiore. E Codyeco riceve Gruppo Lupi

Sabato scorso, sono saltate tre partite in B maschile per il maltempo. Non si è giocato a Sesto Fiorentino, (Sestese-Codyeco Lupi), a Pontedera (Gruppo Lupi-Sassuolo) ed a Cecina (Cecina-Firenze Volley). Sugli altri campi le gare sono state regolarmente disputate.

La Toscana Garden Arno di Castelfranco è stata sconfitta per 3-0 alla Spezia con i seguenti parziali: 25-23; 25-23; 25-14. La capolista Camaiore ha rinsaldato il primato battendo per 3-1 il Cus Genova. La classifica, in alto è la seguente: Camaiore 46, Codyeco Lupi 43, Sassuolo 41. L’Arno ha segnato il passo, restando fermo a quota 31 al nono posto.

Stasera la Toscana Garden ospiterà al PalaBagagli, alle 21 il Camaiore. Sarà un confronto da seguire con attenzione soprattutto dai Lupi, che dovranno ospitare in primavera i versiliesi allenati dall’ex biancorosso Andrea Francesconi. Tutto passa da Castelfranco di Sotto? Diciamo di no; chi può resti ben sintonizzato sul match di stasera che introdurrà ai confronti di domani dopo con il derby del PalaParenti fra i santacrocesi di Pagliai ed il Gruppo Lupi Pontedera condotto da Buti. All’andata i conciari si imposero per 3-2 al PalaMatteoli. Le due squadre avranno bisogno di punti. La Codyeco per restare lassù in alto, il Gruppo Lupi per la salvezza. Anche al PalaParenti si giocherà alle 21.

A Spezia l’Arno di coach Piccinetti ha perso i primi due parziali per 25-23, cedendo poi mentalmente nel terzo, in cui sono stati incamerati solo 14 punti. La trasferta nel Golfo dei Poeti era temuta nel clan del presidente Andrea Volterrani. La Spezia è una tra le mine vaganti della quarta serie nazionale e, grazie al successo su Fantauzzo e compagni, ha agganciato la Sestese a quota 36, portandosi dietro alle tre big: Camaiore, Santa Croce e Sassuolo. Stasera dunque, si gioca al PalaBagagli. Non c’è tempo per rifiatare.

Marco Lepri