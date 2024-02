Volley serie B. Sorpresa Ambra, Puccini lascia. Arriva Becucci

Cambio di allenatore in casa dell’Ambra Cavallini Pontedera. Il comunicato del club presieduto da Fabio Donati si limita ad una breve nota appena pubblicata. "L’allenatore Alessandro Puccini per motivi personali e familiari, ha rassegnato le proprie dimissioni dagli incarichi ricoperti nella corrente stagione sportiva. La società, nel prenderne atto, comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo tecnico".

Le dimissioni di Puccini, maturate durante la lunga pausa di tra i due gironi di metà stagione, è arrivata come un fulmine a ciel sereno sia per la dirigenza che per le atlete che stanno disputando un egregio campionato alla loro prima esperienza in B1. La squadra è attualmente fuori dalla zona retrocessione e punta alla salvezza quanto prima.

"Ne siamo molto dispiaciuti – dichiara Donati - Puccini era alla seconda stagione con noi dopo la riconferma della passata annata. Con lui avevamo progetti a lungo termine sia con la prima squadra che col settore giovanile. Lo ringraziamo per quanto raggiunto fino a oggi augurandogli tutto il meglio in ogni ambito della sua vita, professionale e personale".

Immediatamente la dirigenza pontederese si è attivata e in tempi record ha firmato l’accordo con Cosimo Becucci proveniente dal Volley Montespertoli squadra militante nello stesso girone dell’Ambra Cavallini. Becucci aveva appena chiuso i rapporti con il team fiorentino e martedì scorso ha condotto il primo allenamento a Pontedera in vista del suo debutto sulla panchina biancoceleste in programma domenica prossima.

Stefania Ramerini