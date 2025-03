Volley serie B: superata Villadoro che cade in trasferta. Hokkaido, missione compiuta. Successo e secondo posto

Canottieri Ongina

0

Hokkaido Bologna

3

(23-25, 23-25, 21-25)

CANOTTIERI ONGINA: Chirila 11, Ramberti 1, Scaffidi 12, Giacomini 16, Chadtchym 11, Pene 2, Rosati (L); Bocu, Belfanti, Aquino. Non entrati: Palazzoli, Nasi, Tagliaferri. All. Bruni.

HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni, Ronchi 11, Ricci Maccarini 19, Bernardis 17, Bigozzi 5, Bandieri 1, Chiella (L1); Tito, Reccavallo 6. Non entrati: Falzone, De Cocinis, Popov (L2), Dalfiume, Imperato. All. Guarnieri.

Arbitri: Viale e Trinchero.

MONTICELLI (Piacenza)

La Hokkaido torna in zona playoff, grazie al cuore e all’efficacia dei suoi ragazzi bolognesi, che confermano la capacità di salire di colpi nei momenti cruciali: delle partite e della stagione.

A Monticelli, Bologna aveva l’occasione del sorpasso a Villadoro al secondo posto: capitan Ronchi e Bernardis non se la fanno scappare, con il contributo di Ricci Maccarini. Bologna è macchina quasi perfetta, in cui tutti portano il loro mattone. Soprattutto dimostra capacità di giocare insieme quando conta, senza sciogliersi mai nei finali punto a punto, in barba al fatto di essere la seconda squadra più giovane del campionato di serie B maschile di volley.

I rossoblù non finiscono di stupire: sul campo della Ongina Canottieri arriva la quarta vittoria consecutiva della squadra di coach Guarnieri, che si sposa con la contemporanea sconfitta di Villadoro. Finisce 3-0 per Bologna e i modenesi perdono con lo stesso punteggio sul campo di Dual Caselle: operazione sorpasso completata dopo una lunga rincorsa, è secondo posto che vale i playoff a sei giornate dal termine della regular season con un punto di vantaggio sugli avversari, in vista delle ultime tre giornate che proporrà gli scontri diretti con Scanzorosciate, Villadoro e Mirandola.

Vietato staccare il piede dall’acceleratore, ma Bologna non ne ha intenzione e lo dimostra: prende il largo in avvio dei tre parziali, con Ricci Maccarini e Bernardis, viene riagganciata nei finali, quando capitan Ronchi non sbaglia mai un pallone che conta, e dove Bigozzi e Reccavallo si dimostrano credibili in attacco al centro, sostenuti da una ricezione che funziona. La Hokkaido non molla: è di nuovo in zona playoff, in lotta per la serie A.

Le altre gare: Montichiari-Mirandola 1-3, Dual Caselle-Villadoro 3-0, Cazzago-Benacus, Modena-Asola 3-1, Grassobbio-Cremonese 2-3, Carpi-Scanzorosciate 3-1. Ha riposato: Crema.

La classifica: Stadium Mirandola 63; Hokkaido Bologna 51; Transports Villadoro 50; Zotup Scanzorosciate 45; Arredopark Dual Caselle 44; Volley Veneto Benacus 34; Modena Volley 33; Canottieri Ongina, Ferramenta Astori Montichiari 30; Radici Products Cazzago 29; Cremonese 27; Kema Asola Remedello 21; Univolley Carpi 17; Mgr Grassobbio 14; Imecon Crema 13.

Marcello Giordano