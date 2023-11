Volley serie B1

Momento intenso per l’Ambra Cavallini Pontedera che ha in agenda 2 partite a distanza di 3 giorni. Domani finalmente è in programma il battesimo casalingo di Andreotti e compagne (inizialmente in programma due settimane fa poi rimandato a causa dell’emergenza alluvione) che attendono il Volley Montespertoli con fischio d’inizio alle 18. La società invita tifosi e sportivi a sostenere le sue atlete in questo importante match. Martedì 21, sempre al PalaZoli, sarà la volta del recupero del turno numero cinque contro la blasonata Angelini Cesena con inizio alle ore 21. Quindi il team di Alessandro Puccini deve essere più che mai lucido e partire al meglio con la sfida contro il più abbordabile Montespertoli detentore di 6 punti (frutto di 2 vittorie casalinghe e un punto conquistato in trasferta) contro i 3 di casa Ambra. Finito questo match, dopo 48 ore le biancocelesti saranno nuovamente in campo contro il team di Cesena che al momento ha 11 punti e occupa la quinta posizione.

La capolista immacolata Fgl-Zuma Castelfranco di Castelfranco torna a giocare, dopo il suo turno di riposo, dove ha fatto da spettatrice confermando la guida del girone. La corazzata di Marco Bracci è attesa oggi pomeriggio, ore 18, a Firenze, sul parquet del Volley Liberi e Forti 1914, che occupa la settimana posizione, con 9 punti con un andamento altalenante. La Fgl-Zuma ne ha 14 e si è preparate al meglio per mantenere vivo il proprio record di imbattibilità e primo posto ben saldo visto che la seconda e terza classificata, dietro di 2 punti, devono ancora osservare il rispettivo turno di stop.

S.R.