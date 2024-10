Volley Superlega. Sir, contro Trento vale già il primato

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Ci si prepara per lo scontro al vertice in Superlega maschile, domenica gli appassionati di schiacciate potranno gustare la diretta televisiva su Rai Sport. I campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia andranno in trasferta a fare visita alla capolista Trento, formazione a punteggio pieno che precede di una lunghezza i block-devils.

L’appuntamento è di quelli complicati per gli umbri ma ad aumentare il coefficiente di difficoltà sarà il perdurare dell’assenza del regista Giannelli e del centrale Solé, oltre alle condizioni non ottimali degli schiacciatori Ishikawa e Plotnytskyi. La classifica si sgranerà ulteriormente, ma la cosa importante sarà quella di saper esprimere una buona prestazione, indipendentemente dagli uomini a disposizione e dal risultato finale. A descrivere il momento è stato uno degli ex di turno, il centrale Davide Candellaro (nella foto): "In questo momento i trentini stanno giocando la miglior pallavolo, è un gruppo che ormai sta insieme da tre, quattro anni, con gli stessi giocatori. Questa partita è un’altra occasione più per noi che per la classifica di campionato. È chiaro che gli scontri diretti sono importanti perché delineano la classifica, danno dei segnali, ma noi in questo momento dobbiamo pensare a giocare bene per noi, non per la classifica". Nell’unico precedente di stagione, la finale della supercoppa italiana, ad aver la meglio erano stati i bianconeri, ma la battaglia si era prolungata per cinque set. "Noi in questo momento dobbiamo pensare una cosa per volta, dando delle priorità, che sono nella nostra metà campo. Dall’altra parte la squadra che incontriamo non ha particolari debolezze, ma hanno, ad ora, il miglior servizio, che è la prima cosa con cui ti presenti. In casa questa cosa è ancora più evidente".