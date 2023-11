Volley serie B1

La Fgl-Zuma Castelfranco spunta la vittoria al tie-break sul parquet del Liberi e Forti 1914 di Firenze dopo oltre 2 ore di gioco serrato riuscendo a mantenere il suo record di imbattibilità e confermando il primo posto in classifica. Dunque un settimo turno perfetto per il team di Marco Bracci nonostante le problematiche di preparazione del match (inagibilità degli impianti post alluvione e turno di riposo della settimana scorsa che rischiavano di intaccare il rodato ritmo di gioco raggiunto) e la caparbietà delle rivali che si sono dimostrate molto caparbie arrivando a mettere dura prova il gioco delle castelfranchesi.

"Siamo molto soddisfatte di questa vittoria – dice capitan Agata Zuccarelli alla fine del match - sapevamo che avremmo affrontato una squadra molto attenta in difesa e dotata di attaccanti con grandi qualità e così è stato. Non abbiamo mai mollato, ci sono stati dei nostri momenti down, ma siamo state brave a fare squadra e a risalire vincendo al tie-break". L’avvio è in mano alle castelfranchesi anche se le avversarie dimostrano subito un buon livello tecnico e infatti pareggiano nel secondo set. La terza frazione è dominata dalla Fgl-Zuma, ma nel quarto le fiorentine ritrovano il pareggio mettendo in difficoltà la metà campo biancoceleste. Al tie-break la superiorità delle ospiti è netta. La successione set: 21-25 25-20 12-25 25-21 6-15 e alla fine le bianco-celesti portano via 2 punti preziosi che permettono loro di confermarsi al comando del girone D con 16 punti, uno in più sulle prime inseguitrici, Casal dei Pazzi Roma e Pieralisi Jesi, quest’ultima prossima avversaria della Fgl-Zuma per uno scontro che vale il vertice.

Stefania Ramerini