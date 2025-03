Volley serie B1

Trasferta a vuoto per l’Ambra Cavallini Pontedera sconfitta sul parquet lombardo della Transport di Ripalta Cremasca. Un anticipo della giornata numero diciannove del girone B che si chiude per 3-0 a favore delle padrone di casa, team a ridosso del podio, mentre le toscane, da due partite sotto la direzione di coach Dario Sansonetti, restano inchiodate al penultimo posto con 14 punti e vedono complicarsi ulteriormente il loro obiettivo salvezza.

Lo starting six vede in campo al palleggio Meini in diagonale con Covino, al centro Chisari e Chericoni, bande Macelloni e Simoncini con Sara Casarosa nel ruolo di libero. "Il punteggio è netto e non rende giustizia a quello che abbiamo fatto nei primi due set dove abbiamo giocato alla pari e solo negli istanti finali la nostra avversaria ha firmato il break positivo che l’ ha portata alla vittoria – commenta Sansonetti – la parte negativa, oltre al risultato che non ci ha fatto avanzare in classifica, è che fatichiamo a mantenere ordine per tutta una partita intera o comunque per un periodo prolungato in momenti decisivi". Le biancoblù (nella foto Aurora Simoncini) hanno giocato a viso aperto sia nell’avvio che nel secondo set cedendo sempre di misura: 25-22 e 25-20 mentre nella terza frazione le pontederesi non sono più riuscite a contrastare la forte avversaria che ha festeggiato sul 25-16.

Nota positiva il rientro, a metà del secondo set, della schiacciatrice e capitano Ambra Donati che rientrava da un lungo infortunio e che ha avuto modo di tornare in campo per saggiare le sue condizioni fisiche in vista di questo difficile rush finale di stagione.

Stefania Ramerini