Volley serie B1. Ambra Cavallini, esordio no: "Il fattore campo ha inciso molto»

Esordio amaro per l’Ambra Cavallini Pontedera che torna a mani vuote dalla trasferta a Modena in occasione della gara di apertura del campionato di B1. Le biancoblu guidate dal neo tecnico Bigicchi, rimediano la prima sconfitta della stagione per 3-1. Come da pronostici il giovane team modenese, ben preparato e attento, dimostra tutta la sua grinta sia dal punto di vista tattico che tecnico, senza lasciare spazio di manovra alle pontederesi che faticano a rispondere con un gioco efficace.

"Abbiamo subito il loro servizio, e quindi non siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco, loro con palla vicina alla rete hanno un piano altezza superiore, con un palleggiatore in grado di fare la differenza – commenta Bigicchi - il fattore campo ha inciso molto anche sul nostro modo di giocare, un campo dagli spazi ristretti che non ci ha permesso grandi recuperi di cui siamo capaci e la libertà di rincorsa sul servizio". Le padrone di casa imposta fin da subito il proprio ritmo e dopo la conquista dell’avvio (25-16) vanno sul raddoppio (25-21), ma nel terzo set arriva la riscossa dell’Ambra Cavallini che conquista la frazione sul 21-25. Il quarto set è l’ultima chance per arrivare al tie-break, ma le modenesi prendono subito un break positivo di + 5 che allungano fino alla vittoria per 25-18. "Dobbiamo approcciare le partite con maggiore lucidità perché sarà un campionato molto tosto e noi vogliamo dire la nostra".

Chisari firma 17 punti (11 attacchi, sei muri) seguita da Covino con 12, Simoncini 11, Donati 9, Chericoni 3 e Meini 1. Libero Casarosa che arriva al 35% di positività in ricezione.

Stefania Ramerini