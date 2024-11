Volley serie B1. Ambra in guardia. C’è la vice capolista

Al PalaZoli arriva l’attuale vice capolista del campionato e si prospetta una gara decisamente impegnativa per l’Ambra Cavallini Pontedera padrona di casa nella gara al via alle ore 18. Al di là della rete ci sarà la Cr Transport Ripalta di Cremasca (Cr) che si presenta a Pontedera con 11 punti frutto di 5 vittorie e appena una sconfitta dietro di una sola lunghezza dalla capolista Fantini-Folceri (Cr). Una rivale abituata a lottare che ha già giocato ben 3 gare fino al quinto set. Il team di Alessandro Bigicchi è attualmente nella parte bassa del girone in terzultima posizione con 5 punti.

"La nostra avversaria è abbastanza forte – commenta il tecnico del club pontederese – allestita per un piazzamento finale di alta della classifica. Noi, nel nostro processo di maturazione e di crescita cerchiamo di affrontare tutte le gare al meglio. Sabato scorso non ci siamo riusciti e siamo venuti via a mani vuote dalla trasferta. Dobbiamo sempre cercare di dare sempre il massimo del nostro potenziale in ogni gara. Vediamo se domani riusciremo a esprimerci al meglio e capire se l’avversaria sarà alla nostra portata".

Sicuramente le Ambra’s girls avranno dalla loro il pubblico di casa pronto a incitarle in questa sfida delicata che potrebbe cambiare la fisionomia del ranking prima dei due prossimi derby. La preparazione si è svolta regolarmente e tutto l’organico è al completo.

Stefania Ramerini