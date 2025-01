Volley serie B1. Ambra: "Speriamo di ripartire al gran completo»

Momento difficile per l’Ambra Cavallini Pontedera che spera in un 2025 più clemente. Le due schiacciatrici titolari, Simonici e Donati, sono entrambe infortunate e stanno vivendo la pausa del campionato praticamente a riposo o a mezzo servizio. Questo non solo ha impedito di fissare e giocare delle amichevoli in vista della ripresa del campionato, ma ha anche resto difficile la qualità degli allenamenti. Simoncini presenta un problema al ginocchio e uno alla spalla, Donati al gomito e pertanto ha lavorato solo sulla fase fisica – in attesa che l’ematoma di assorba – evitando di difendere, ricevere e schiacciare. "Poi si è ammalata anche l’opposta Covino come può capitare in questo periodo – commenta coach Alessandro Bigicchi – e con un solo attaccante disponibile era impensabile organizzare delle amichevoli. Ci siamo allenati il minimo indispensabile e in versione ridotta. Speriamo di recuperare tutte le assenti già da inizio della prossima settimana e di ripartire con la tabella di marcia al gran completo".

Il campionato riprenderà il prossimo fine settimana e le toscane giocano nell’anticipo di sabato sera a Garlasco contro la seconda forza del campionato che viaggia a quota 26 punti. L’Ambra, reduce da una prestazione magistrale contro la capolista Fantini Folcieri vincente solo al tie-break, dopo 11 giornate si trova al decimo posto (su 14 formazioni) con 11 punti e ha davanti due sfide prima della pausa tra i due gironi in programma nell’ultimo fine settimana di gennaio: la trasferta a Garlasco e un turno al PalaZoli.