Volley - serie "B1», "C» & "D». IMG Nottolini prova a risalire con Bigicchi, derbissimo tra Pantera e System

In serie "B1" chiude il girone di andata la IMG Nottolini con il nuovo esordio in panchina di Alessandro Bigicchi. Il ritorno del tecnico – che è stato già a più riprese sulla panchina delle bianconere – segna la fine dell’esperienza di Meri Malucchi. Questo il commento del presidente Bertini sull’avvicendamento avvenuto a inizio settimana. "Qualche opaca prestazione – ha detto – ci ha convinto più che altro a dare una scossa alla squadra. Ringraziamo Meri Malucchi per il lavoro e l’impegno dimostrato e diamo il nuovo benvenuto ad Alessandro Bigicchi. Lo abbiamo scelto per la sua grinta, la conoscenza dell’ambiente e il forte livello di motivazione che abbiamo riscontrato". La prima panchina del nuovo allenatore sarà quella del parquet romano del Casal de’ Pazzi, oggi, alle ore 18, contro la quarta della classe che ha 21 punti, vale a dire tredici più delle bianconere.

In serie "C", dopo il turno di riposo, torna su parquet amico la capolista McDonald’s Porcari che, alle 21 di stasera, ospita il Baia del Marinaio Cecina. Le porcaresi, con 21 punti, sono a +4 sulle seconde, ma in una classifica molto corta che vede le cecinesi seste a 13 punti.

In serie "D" penultimo match del girone di andata per le lucchesi del girone "C". Il match di maggior interesse per la nostra città è il derby di stasera, ore 20.30, alla palestra San Marco, dove la Pantera ospita la Libertas System. Il match parte con un pronostico di totale parità, visto che entrambe le squadre sono settime a 14 punti. Prova a dare una svolta alla propria stagione la MAV Autotrasporti Nottolini che sfida il Bottegone che è solo due posizioni, ma ben otto punti avanti. Infine, sfida casalinga per l’Isotta Bevande Porcari che prova il colpo grosso, visto che sul proprio parquet, alle 18 di oggi, arriva la Cerretese, capolista con 30 punti.

Andrea Amato