Volley - Serie "B1», "C» e "D». IMG Nottolini: per ora non basta la cura Bigicchi. Il derby va alla Pantera, Porcari prosegue in fuga

In serie "B1" era cominciato nel migliore dei modi il ritorno sulla panchina della IMG Nottolini Capannori del tecnico Alessandro Bigicchi, subentrato a Meri Malucchi proprio in settimana. Sul difficile parquet del Volleyro Casal De’ Pazzi Roma – in una delle sfide con età media più bassa di tutta la categoria – , è la formazione bianconera a conquistare, infatti, il primo set, con un tiratissimo 24/26. Chiuso il primo parziale, però, sono state le padrone di casa a prendere il sopravvento e a imporsi nei successivi parziali, rispettivamente a 14, 17 e 16. La Nottolini chiude, così, il girone di andata a 8 (12ª).

In serie "C" continua indisturbato il volo in testa alla classifica del Mc Donald’s Porcari che si sbarazza anche del Baia del Marinaio Cecina con un rotondo 3-0 (25/18, 25/18, 25/20). La prestazione della formazione porcarese permette di rafforzare la leadership del girone, con il solo Milù Livorno che resiste a -4, mentre la terza è a -7.

In serie "D" è ancora Porcari a sorridere, con la seconda squadra, targata Isotta Bevande, capace di una vera e propria impresa. Nella gara casalinga arriva, infatti, una vittoria per 3-1 (25/23, 25/18, 15/25, 25/23) contro la capolista Cerretese che, fuori casa, aveva perso un solo set in cinque partite. Nel derby della "Martini" di San Marco le padrone di casa della Pantera riescono ad avere la meglio sul System solo dopo quasi due ore, al termine di un match chiuso al tie-break con i seguenti parziali: 19/25, 19/25, 33/31, 25/14, 15/13. Cede, invece, contro il più quotato Bottegone, la MAV Autotrasporti Nottolini Capannori, battuta 3-0 (25/18, 25/18, 25/12).

