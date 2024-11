Volley serie B1. Codyeco, ecco il Cecina. Gruppo Lupi determinato

Si torna in campo dopo il turno infrasettimanale. Giocano tutte in casa le squadre della nostra zona. La Codyeco Lupi ospita alle 17 il Cecina, la Toscana Garden Arno riceve alle 17,30 i vigili del fuoco reggiani del Maurizio Marconi, mentre il Gruppo Lupi accoglie alle 18 la visita dei modenesi della Spezzanese. Santacrocesi per l’alta classifica, le altre due per uscire dalla zona retrocessione. Al PalaParenti i Lupi ricevono il Cecina. Quest’incontro ritorna dopo 46 anni. Gli ultimi due confronti risalgono al campionato di serie B 1978-79. La Codyeco è sesta (14 punti) con soli due punti di distacco dal primo posto, in un’alta classifica ben frequentata. Il Cecina occupa la settima piazza (11 punti) ed è allenato dal guru Antonio Giacobbe. La Toscana Garden pur battendosi con caparbietà, non ha raccolto niente dalla dura trasferta di Camaiore di mercoledì. I castelfranchesi stanno attraversando un periodo complicato e dopo 7 turni, non hanno mai vinto. L’ambiente è convinto di riemergere per migliorare l’attuale penultimo posto. Per la compagine di capitan Taliani il match contro i vigili del fuoco reggiani è di vitale importanza. Il Gruppo Lupi di Pontedera riceve al PalaMatteoli i modenesi della Spezzanese. La partita è impegnativa e Lumini sarà ancora indisponibile per il tecnico Buti. I biancocelesti hanno sfiorato la vittoria nel duro derby coi Lupi ed hanno capito che, affrontando ogni gara con questa volontà di vittoria, senza cadere in pericolosi cali di autostima, possono fare sempre la loro parte contro chiunque.

Marco Lepri