Volley serie b1 femminile. Bindi Passione frena. Modena è alto di livello

Volley Modena 3Bindi Passione Valdarno 0

VOLLEY MODENA: Bozzoli 13, Lancellotti 1, Nonnati 13, Pagot 11, Gerosa 6, Fronza 13, Righi L. All. Di Toma.

BINDI PASSIONE VALDARNO VOLLEY: Matassini 3, Saveriano 2, Biondi 3, Sangoi 3, Giardi 4, Bartesaghi 9, Poli 4, Vittorini 2, Pancrazzi N. 1, Ciancio L., Caruana. All. Bertini.

Arbitri: Mercuri e Petterini.

Parziali: 25-18, 25-17, 25-15.

Modena gioca una partita di assoluto livello, approfittando di una giornata di scarsa vena delle atlete dirette da Bertini, centrando un successo meritato. Di contro, ci sembra giusto che in casa Bindi non si debba drammatizzare su questo stop che è giunto dopo una serie di prestazioni più che convincenti. La gara, come evidenziano i parziali, è stata sempre in mano delle emiliane, fin dalle prime battute, gestire al meglio una sfida che metteva di fronte due sestetti di conclamato valore. Ora, la pausa per le festività permetterà anche alle figlinesi di ricaricare le batterie, per affrontare al meglio la seconda e decisiva parte del campionato.