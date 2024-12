Volley serie b1 femminile. La Montesport domina Volley Canniccia

La Montesport ha dato un’altra dimostrazione di autorevolezza nel campionato di Serie B1 Femminile Girone B. Ha vinto a Seravezza in casa della VP Volley Canniccia di Lucca con un perentorio 0-3 con il quale ha guadagnato la sesta posizione in classifica. Già il primo set è stato sempre appannaggio delle ragazze di Barboni che sono andate subito in testa e hanno condotto fino al 20-25 finale. Nel secondo set le lucchesi hanno reagito e lottato punto a punto costringendo le montespertolesi a dare fondo alla propria tecnica per non farsi superare fino al 23-25 finale. Nel terzo set le ragazze lucchesi hanno insistito e hanno dimostrato una discreta tecnica e grande volontà di lottare. Ma le ragazze di Barboni hanno sempre risposte per le rime e si sono portate fino ai vantaggi dove si sono visti scamnbi degni della categoria superiore. La Montesport è sesta a 18 punti. Tornerà in campo l’11 gennaio a San Giovanni Valdarno.