Volley serie B1 femminile. Lasersoft, per l’esordio c’è Cstelbellino

Il giorno del debutto è finalmente arrivato. La Lasersoft di Piraccini gioca oggi la sua prima partita nel nuovo campionato di Serie B dopo la grande cavalcata conclusasi con la promozione nella scorsa stagione. Le riccionesi ospitano alle 18, nell’impianto delle Fontanelle, la Clementina 2020 Castelbellino, guarda caso squadra già affrontata nelle ultime settimane di preparazione con un paio di test che hanno mostrato buone cose. Lo staff tecnico ospite è guidato da Maurizio Moretti, mentre il roster è discretamente giovane, con alcune ragazze alla prima esperienza assoluta in B1. Ex di turno, in casa Lasersoft, Sofia Spadoni e Valeria Tallevi. Le altre partite del primo turno del girone C: San Vendemiano – Teramo, Castelfranco Veneto – Castel D’Azzano, Jesi – Ravenna, Forlì – Vicenza, Padova – Bologna, Mestrino – Cesena. La B1 femminile 2024-2025 prevede 56 squadre divise in 4 gironi. Saranno quattro le promozioni in A, determinate attraverso i playoff ai quali accederanno 12 formazioni, 3 per girone. Le prime si giocheranno subito due accessi alla A2 con due sfide di andata e ritorno, tutte le altre partiranno dagli scontri seconde-terze che designeranno quattro squadre. Queste si giocheranno due posti nelle finali contro le due perdenti degli scontri tra prime. E qui, altre due promozioni. Occhio anche a chi occuperà le zone basse della classifica, con le ultime 4 di ogni girone che retrocederanno. Se tra la quartultima e la decima dovessero esserci 2 o meno punti, si disputerà lo scontro playout.