Volley, Serie B1. Fgl-Zuma Castelfranco. Nuova grande vittoria

Pura formalità per la Fgl-Zuma Castelfranco nel penultimo turno di "regolar season". In appena 70 minuti di gioco le regine del campionato battono a domicilio il Montesport di Montespertoli con il risultato di 3-0. Le fiorentine non vanno oltre il punto numero 20 senza mai dare pensiero al team di Bracci, sempre lucido e concentrato. Una gara completamente dominata da Vecerina e compagne che portano a casa altri 3 punti volando a quota 63. Capitan Agata Zuccarelli sempre incisiva con ben 18 punti personali, ottime anche le percentuali in ricezione dei liberi che hanno permesso alla regista biancoblu di impostare il proprio gioco. Adesso rimane da disputare l’ultima gara della stagione, eccezionalmente in programma sabato alle ore 18 al PalaBagagli contro l’Ambra Cavallini Pontedera che ha appena festeggiato la salvezza. E finalmente sarà completata, in base ai risultati degli altri gironi, la griglia dei PlayOff per la promozione in A2.