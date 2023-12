Volley serie B1. Fgl-Zuma cede a Trevi. Ma resta al comando

Prima sconfitta della stagione per la Fgl-Zuma Castelfranco che cede a Trevi nell’ultima giornata del 2023, undicesimo turno del girone di andata dei tredici previsti. Si infrange così il record di imbattibilità delle biancocelesti (rimane ancora in essere l’inviolabilità casalinga del PalaBagagli) superate con un eloquente 3-0 dalla Lucky Wind di Trevi. Con parziali netti (25-19, 25-22, 25-19) che evidenziano lo stato di grazia delle umbre e al contempo la giornata in passivo delle castelfranchesi incapaci di raddrizzare una partita in salita. La Fgl-Zuma resta comunque saldamente al comando del girone con 25 punti e con ben chiaro l’obiettivo di centrare l’accesso alla Coppa Italia. Mister Marco Bracci aveva dichiarato nel pre-partita che sarebbe stata un’altra sfida contro una rivale dotata di buoni elementi e che la posizione in classifica non rendeva giustizia al suo valore tanto che nell’ultimo mese la rivale umbra aveva dato segni di netta crescita. Bracci aveva chiesto alle sue ragazze un ultimo sforzo in questo ultimo appuntamento del 2023 da vincere per poi concedersi un meritato riposo e recupero di energie durante le festività. E invece la Lucky Wind ha scombinato i piani della Fgl-Zuma costretta a mettere a verbale la sua prima sconfitta dopo 9 successi consecutivi. Si tornerà in campo nel secondo weekend di gennaio.

S.R.