Volley serie B1. Fgl-Zuma fa suo anche il derby. Ambra, colpo grosso

La Fgl-Zuma Castelfranco vince il derby superando il Liberi e Forti di Firenze per 3-0. Un ennesimo successo delle biancoblù che mantenendo la leadership del campionato con 49 puntu. Il derby si vede nel primo e terzo set, evanescenti le rivali nella seconda frazione. Avvio serrato con scambi veloci, poi le locali prendono un break ben gestito fino alla fine con una Colzi che fa buona guardia sotto rete. Dominio biancoblu nella frazione successiva (10-3; 15-7, 22-12, 25-14). Le fiorentine tentano l’ultima chance e partono incisive nel terzo set (3-6, 6-8, 9-14) con le locali in difficoltà, ma determinate a recuperare. Zucarelli suona la carica e il divario si accorcia (14-17). poi Fava a muro centra il pareggio (17-17) ma costretta a uscire per aver appoggiato male il piede nella fase di discesa da rete. Entra Chisari e la gara si accende, lottata punto a punto (21-21) con grandi difese e muri. E’ l’attacco di capitan Zuccarelli a siglare la vittoria sul 26-24.

Colpo grosso dell’Ambra Cavallini Pontedera che espugna il parquet di Montespertoli col risultato di 3-0. "Da parte nostra un’ottima prestazione – commenta soddisfatto coach Becucci, ex tecnico proprio del team avversario fino a 2 mesi fa – tanta lucidità nei momenti difficili soprattutto nel primo set e nella parte centrale del secondo. Loro sottotono, ci siamo meritati la vittoria".

L’avvio lottato alla pari, poi leggero allungo delle pontederesi che conservano il divario di 3 punti (13-16). Poi la situazione si ribalta (21-18), ma Simoncini e compagne non demordono vincendo 26-24. Le fiorentine vanno in black-out e l’Ambra vince agilmente le 2 frazioni successive 25-20, 25-14. Donati realizza ben 14 azioni vincenti, miglior realizzatrice del match. l’Ambra passa a quota 21 punti, salendo di una posizione, dalla decima alla nona.

Stefania Ramerini