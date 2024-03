VOLLEY, SERIE B1. La capolista Arno dai vigili del fuoco. Il Gruppo Lupi ospita Camaiore

La capolista Arno Toscana Garden rende visita ai vigili del fuoco Tomei Livorno. Si gioca alla Bastia (18,15), teatro dei labronici anche in A2. La compagine dei pompieri livornesi naviga in acque agitate, all’undicesimo e quart’ultimo posto con 21 punti. Non sarebbero pochi, se non fosse per le cinque retrocessioni, previste a fine stagione. Il Tomei fa la corsa su Anguillara Sabazia (26) e Foligno (27) per evitare il ritorno in C. Compito difficile ma i labronici, da veri combattenti, daranno tutto per far punti, contro la capolista. Questa deve dimostrarsi pronta per la Final Four di Coppa Italia che disputerà nel prossimo fine settimana a Campobasso. Osservato speciale capitan Da Prato, l’uomo più rappresentativo dei castelfranchesi, in grado di fare la differenza, soprattutto quando sta bene. Da valutare il suo stato di forma, in questo test in riva al mar Tirreno. Il Gruppo Lupi Pontedera ospita alle 18 il Camaiore al PalaMatteoli con la voglia di dimenticare la pesante sconfitta di una settimana fa nel derby di Castelfranco. Camaiore attestato a quota 32 in classifica ad un solo punto di distanza dai biancocelesti di Nuti (33), chiamati ad evitare un eventuale sorpasso. A questo mirano Paoletti e compagni, animati dalla volontà di chiudere bene la stagione in corso. Si prevede un match equilibrato. Chi non avrà problemi di alcun genere sono i "Lupi", settimi con 31 punti nel carniere, che stasera diventeranno 34 per la presenza al PalaParenti (ore 17) del fanalino di coda Orte, squadra con zero punti dopo ben 25 turni.

Marco Lepri