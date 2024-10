Volley Serie B1. La Montesport cade. Ostiano non sbaglia

Montesport

0

Fantini Folcieri

3

MONTESPORT: Galli 4, Scardigli 14, Lazzeri 10, Mezzedimi 10, Para 1, Giubbolini 6, Bruni 2, Cantini, Dri, Castellani (L). N.E. Caputo, Eifelli, Ferri. All. Barboni.

"FANTINI FOLCERI" OSTIANO: Deste 2, Vidi 10, Bughignoli 9, Feroldi 10, Colombano 4, Esposito 16, Zampedri (L). N.E. Spagnuolo, Maggiali, Miglioli, Grillo, Basalari. All. Magri.

Arbitri: Lonardo e Caltagirone di Perugia.

Parziali: 21-25; 18-25; 18-25.

MONTESPERTOLI – La montesport non riesce a impensierire la "Fantini-Folcieri", squadra di vertice. Nel primo set la squadra ospite dimostra tutta la sua esperienza cercando di spingere al servizio trovando soluzioni vincenti in attacco (6-9), la Montesport rimane in scia trascinata da Scardigli e Lazzeri (14-17) ma Ostiano non intende abbassare il ritmo e mette a terra palloni importanti (18-21). Barboni chiede timeout per spezzare il gioco e spronare le sue atlete e la Montesport cerca di rifarsi sotto ma il finale è 21-25.

Nel secondo parziale è sempre Ostiano ad avere l’inerzia del set: Esposito e Vidi sono incontenibili e anche dai nove metri forzano al servizio mettendo in difficoltà le locali (6-10). Barboni ferma il gioco e al rientro in campo la Montesport si rifà sotto grazie a Scardigli e Giubbolini (10-11). Le padrone di casa accorciano le distanze ma la squadra di Magri alza i giri (11-15). La Montesport cerca di reggere ma le ospiti non commettono errori (17-23) e un attacco in diagonale di Mezzedimi fuori chiude il set 18-25. Nel terzo set Barboni schiera Dri e Bruni e l’avvio è equilibrato: Mezzedimi scardina il muro avversario e Lazzeri in fast mette giù palloni importanti (10-10, 16-16) poi un servizio di Vidi insidioso manda le biancoblu fuori giri tanto che Barboni chiama tempo ma non serve perchè Ostiano chiude 18-25.

Francesco De Cesaris