Volley serie B1. L’Ambra Cavallini vuole far suo il derby di Firenze: "Decimate dall’influenza. Ma daremo tutto»

E’ subito derby per l’Ambra Cavallini Pontedera sabato prossimo attesa a Firenze sul parquet del Liberi e Forti con fischio d’inizio alle 18. In casa Ambra c’è tanta voglia di dare continuità e confermare il trend positivo – due vittorie consecutive – siglate nelle ultime due gare del 2023. Le ragazze di coach Puccini dovranno recuperare il ritmo gara e dare un’impronta positiva a questo nuovo anno per mantenersi il più lontano possibile dalla zona retrocessione. Il loro forziere adesso è di 13 punti che vale l’ottava posizione, appena 2 punti in meno rispetto al team di Firenze che occupa la settima. Sulla carta l’Ambra potrebbe centrare l’aggancio se non addirittura il sorpasso se saprà esprimere il suo massimo potenziale come nelle ultime sfide dove ha dimostrato di potersela giocare contro qualunque avversaria.

L’influenza però ha messo a dura prova l’organico biancoceleste durante la pausa delle festività: la rosa non si è mai allenata a ranghi completi e sono state disdette anche alcune amichevoli a causa delle varie defezioni. "Abbiamo svolto allenamento regolari ma a turno avevamo sempre qualche giocatrice malata – dice coach Puccini – abbiamo lavorato di più in sala pesi, un po’ meno con la palla. Siamo comunque fiduciosi per la gara di sabato, la prima gara del 2024. Entrambi gli schieramenti ci terranno a fare bene, loro in casa sono agguerriti, giocano una pallavolo spinta e molto fisica e stiamo cercando di preparare al meglio questa partita anche se non siamo a pieno regime a causa di questa influenza. Sicuramente venderemo cara la pelle".

In casa il Liberi e Forti ha perso solo 2 volte: 1-3 contro il Volleyro Cdpazzi Roma e al tie-break contro la capolista Fgl-Zuma Castelfranco. "Abbiamo lavorato di più sulla forma fisica - le fa eco capitan Bianca Meini – ponendo maggiore attenzione a situazioni tecnico/tattiche che ritroveremo sicuramente nelle prossime gare. Siamo pronte a ripartire più cariche che mai".

Stefania Ramerini