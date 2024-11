Volley serie B1. L’Ambra si arrende al quarto set a Seravezza

Vp Volley Canniccia

3

Ambra Cav. Pontedera

1

Vp Voplley: Pasini 1, Maggiani (L), Ndoi 7, Orlandini 20. Roni 23, Bianchini 10, Nicolini 10, Lamperi 3, Rolla. Ne Mutti, Rustighi (L), Mariani, Forte, Da Prato. All. Stefanini, vice Gianfranceschi.

Ambra Cavallini: Casarosa (L), Chisari 15, Chericoni 3, Covino 17, Donati 11, Meini 3, Simoncini 8. Ne: Norci, Testi, Macelloni, Matteoli (L). All. Bigicchi, vice Viviani.

Note: successione set 25-23, 21-25, 25-21, 25-21 Vp Volley: ace 8, bs 12, mv 4 Ambra Cavallini: ace 5, bs 5, mv 5.

Strada sbarrata a Seravezza dove le pontederesi si arrendono al quarto set nel primo derby della stagione. La neo promossa Vp Volley – allestita per una posizione finale di tutto rispetto – dimostra tutta la sua determinazione e conquista la posta in palio lasciando a mani vuote la formazione di coach Bigicchi. Avvio in perfetta parità (8-7, 16-15) poi allungo delle locali (21-18) che chiudono il set. Nel secondo ottima prova dell’Ambra che impone il suo gioco con un vantaggio di 6 lunghrzze che amministra quasi fino alla fine centrando il pareggio.

Terza frazione tira e molla tra le 2 contendenti che restano sempre vicine fino a metà gara, poi un break negativo per le biancoblu (21-16) e le padrone di casa si aggiudicano il set. Nel quarto atto Covino e compagne non mollano e iniziano bene (6-8, 14-16) per poi farsi beffare nelle azioni successive: le lucchesi sorpassano (21-19) e trovano la vittoria poco dopo. Amarezza per le pontederesi che mancano di lucidità nei passaggi finali e cruciali.

La situazione inzia a complicarsi, questa è la terza sconfitta consecutiva che inchioda il club pontederese al penultimo posto con appena 5 punti in quando siamo già a metà del girone di andata e le dirette rivali si allontano.

Stefania Ramerini