Volley serie b1. Montesport incontra Pieralisi Jesi

La Montesport ritorna fra le mura amiche con le atlete decise a dare il massimo all’interno del Palazzetto di Baccaiano, questa sera alle 21, per la quarta giornata del campionato femminile di Serie B1. Il bilancio delle montespertolesi tutto sommato è soddisfacente: hanno disputato due sole partite con una vittoria ed una sconfitta, oltre al riposo della volta scorsa. L’impressione è che la squadra possa disputare un buon campionato ed è sul tasto della fiducia che allenatori e società hanno battuto in settimana per sostenere le proprie beniamine già a partire da questa partita. Le avversarie sono la Pieralisi Volley Jesi che sono terze in classifica con sei punti e con discrete ambizioni di disputare anch’esse un buon campionato. Quindi ci sono tutte le premesse per vedere un buono spettacolo sul parquet, al quale è chiamato a partecipare il pubblico che ha sempre sostenuto le proprie ragazze spronandole e incitandole. Per la gara di questa sera arbitreranno Spitaletta e Fantoni.