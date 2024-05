Volley Serie B1 Playoff: il Concorezzo fa il blitz. La Rubierese parte male. Sarà arduo salire in A2 La Giusto Spirito Rubierese perde 1-3 contro Concorezzo nei play-off di Serie B1. Ghibaudi ammette la superiorità avversaria e punta alla vittoria a Vicenza per sperare nella promozione. Scandiano, in Serie D, viene eliminata dal Mirandola.