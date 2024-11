Volley serie b1. San Marino contro Perugia. Bellaria, test duro

Big match nel girone E di B1 maschile, oggi, alla palestra Casadei di Serravalle. La Promopharma San Marino ospita alle 17.30 la Sir Umbria Academy Perugia, terza della classe e con quattro punti in più in classifica. "La Sir Academy dovrebbe essere la ‘giovanile’ della Sir di serie A, ma in sestetto presenta ben cinque giocatori di categoria, esperti, difficili da mettere in difficoltà, che giocano sempre e fanno la differenza – spiega Marco Ricci, allenatore dei sammarinesi –, Hanno anche dei giovanissimi, ma partono dalla panchina. Insomma, non possiamo dire che sia una vera e propria Academy quanto, piuttosto, una squadra solida, che sa giocare e che è in un buon momento". Impegno casalingo proibitivo per la Romagna Banca Bellaria, che è ancora in cerca dei primi punti ma oggi affronterà la prima della classe, Osimo (ore 20.30). In trasferta, invece, la Prime Cleaning Riccione, che viaggerà verso Morciola, frazione di Vallefoglia, per affrontare alle 17 la Battistelli.