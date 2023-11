Volley, serie B1. Successo Fgl-Zuma . L’Ambra invece cade

Ottava giornata archiviata con un netto successo per la Fgl-Zuma Castelfranco che si impone per 3-0 sul Pieralisi Volley di Jesi. Alla vigilia del match si prevedeva una sfida combattuta tra due "big" del torneo e invece le castelfranchesi conducono la partita con fare deciso confermandosi al comando del girone con il record di imbattibilità attivo (sempre a pari merito con Cesena). Nel primo set le marchigiane non toccano palla (8-4, 16-7, 21-10), poi la gara diventa più equilibrata, ma le padrone di casa non concedono più di tanto: sempre avanti nel secondo parziale (8-4, 16-13, 21-16) fino al fischio del 25-22. Ultima frazione più combattuta (8-7, 16-15, 21-18) ma è il team di Bracci a chiudere la gara sul 25-23, per la gioia del pubblico del PalaBagagli. Miglior realizzatrice la centrale Alessandra Colzi autrice di 12 punti, di cui 8 in attacco, 1 in servizio e 3 a muro.

Trasferta a mani vuote invece per l’Ambra Cavallini Pontedera che non riesce a monetizzare la gara in casa della Nimis Pomezia. La gara va alle laziali col parziali di 25-18, 25-27, 25-17, 25-21. Le biancocelesti reggono bene il confronto nella prima parte della sfida, poi si trovano a rincorrere.