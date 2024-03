Volley serie B1, turno di riposo per la Fgl-Zuma. Ambra, occhio all’Ancona: "Ma tutto può succedere»

Gara complessa per l’Ambra Cavallini Pontedera che domenica attende al PalaZoli il Clementina Volley di Ancona con fischio d’inizio alle 18. "Ci attende una partita difficile – dice coach Cosimo Becucci – loro sono avanti di 10 punti, ma confidiamo nel fattore campo e nel sostegno del nostro pubblico per fare risultato. La nostra rivale deve affrontare una lunga trasferta e noi, giocando con il giusto atteggiamento e con la "fame" di punti che abbiamo tutto può succedere". Le ospiti sono a quota 28 punti in sesta posizione, ma nel girone di ritorno hanno già incassato segnato 3 sconfitte di cui una al quinto set e una sola vittoria. Le Ambra’s girls sono al nono posto in corsa per la salvezza e provano a pareggiare i conti della sconfitta dell’andata per 3-0 sul parquet marchigiano.

In campo lo starting six delle ultime gare, con le compagne della panchina a disposizione in caso di necessità. Turno di riposo per la capolista Fgl-Zuma Castelfranco che si gode il primo posto con 9 di vantaggio rispetto alla prima inseguitrice. Si tratta di un riposo comunque relativo, perché la squadra sta comunque svolgendo un intenso programma di allenamenti in vista dei prossimi impegni ufficiali: la prossima gara di campionato in casa contro il Liberi e Forti di Firenze e la partecipazione alla "Final Four" della Coppa Italia a fine marzo a Campobasso.

Stefania Ramerini