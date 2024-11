Volley Serie B1. Una gran Montesport. Successo strameritato

Montesport

3

Anderlini Modena

0

MONTESPORT: Lazzeri 11, Bruni 4, Para 2, Mezzedimi 9, Scardigli 14, Giubbolini 5, Castellani (L). N.E. Galli, Dri, Caputo, Ferri, Cantini, Eifelli. All. Barboni.

"MOMA ANDERLINI" MODENA: Spaziano 4, Spada 3, Sismondi 7, Piron 10, Susio 19, Guerra 5, Monari Gamba 5, Pedrolli 1, Cornelli (L). N.E. Rinieri, Mazzieri, Gollini, Rdemacher, Cervi. All. Maioli.

Arbitri: Forte e Farnesi di Pisa.

Parziali: 25-19; 25-22; 25-23.

MONTESPERTOLI – Grazie a una gara perfetta la Montesport vince in maniera netta con la Anderlini. In avvio le modenesi spingono forte al servizio (5-8), poi la Montesport con pazienza annulla le distanze. Piron dai 9 metri crea problemi alla ricezione delle padrone di casa (16-18), coach Barboni ferma il gioco e poi la Montesport si rifà sotto con una Scardigli incontenibile. Grazie a un buon turno al servizio di Giubbolini e una fast di Lazzeri le montespertolesi allungano 20-19, poi nel finale black-out dell’Anderlini, con Castellani che difende tutto, Mezzedimi imprendibile e Lazzeri-show che segna la fast del 25-19.

Nel secondo parziale la Montesport parte bene, incisiva dai 9 metri impedendo alle avversarie di esprimere il proprio gioco tanto che Maioli è costretta a fermare il gioco sull’8-2. Lazzeri sotto rete è attenta ma l’Anderlini comunque accorcia 9-8. Si gioca punto a punto, poi due errori avversari e una bordata di Scardigli permettono di allungare 17-14 e sul finale buon turno al servizio di Para, Giubbolini con un mani out segna il 21-17 e capitan Mezzedimi chiude il set con un attacco da posto due 25-22. Anche nel terzo set le padrone di casa spingono al servizio (7-3), con Giubbolini e Mezzedimi che scardinano più volte il muro avversario (14-9). Sul 18-14 Spaziano sigla 2 ace, le ragazze di Barboni non riescono a contrattaccare con efficacia e l’Anderlini pareggia 18-18. Finale al cardiopalma: Lazzeri e Scardigli permettono alla Montesport di andare sul 21-19, ma le modenesi pareggiano 23-23 poi Mezzedimi chiude sul 25-23 con un gran mani e out.