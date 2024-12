VOLLEY SERIE B2 DONNE. L’Ariete tira fuori le unghie e vince

Vittoria di carattere. L’Ariete vince in Liguria e lo fa nel modo più bello, soffrendo e dimostrando grinta e voglia di andare oltre le difficoltà. Il successo arriva col punteggio di 3-1 nel palazzetto dell’Albenga Volley nel match valido per il campionato di serie B2 femminile nazionale. Veniamo alla gara. Inizio del match equilibrato e bravissima Prato a rimanere concentrata anche dopo che il primo set, combattutissimo, se lo aggiudica Albenga ai vantaggi 26-24. Nel secondo parziale, infatti, le liguri calano di concentrazione e Prato sale in cattedra dominando la frazione e chiudendola a 9. Un set che rimetteva sui binari dell’equilibrio la sfida ma che dava carica e fiducia a Prato. Nel terzo la gara torna ad essere combattuta ed equilibrata. Parziale giocato palla su palla e che Prato, grazie ad una determinazione da grande squadra, riusciva a far suo per 27-29. Era il set della svolta anche se Albenga non si arrendeva. Nel quarto era ancora battaglia sportiva ma era l’Ariete a trovare il break decisivo e a chiudere 25-22.