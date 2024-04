Volley serie B2 e C maschile e femminile. Battistelli, a Massa una partita che conta. Gran derby tra Montesi Pesaro e Virtus Fano

Serie B2. Trasferta che conta per la Battistelli Blu Volley Pesaro. Inizia infatti una fase importante di due esterne consecutive per la squadra del presidente Alfonso Petroselli. Le pesaresi, dopo l’importante vittoria contro Collemarino, andranno oggi alle 17,30 ad affrontare il Massa Lombarda Volley. "La squadra avversaria – avvisa il diesse Simone Paolini –, che si è attestata nella parte alta della classifica, è una formazione molto difficile da affrontare, sono ragazze che giocano insieme da tanti anni e hanno fatto molto bene durante tutto il campionato mettendo in seria difficolta tra le mure amiche tutte le avversarie".

Serie C. Nel maschile, playoff, oggi alle 17,30 Montesi Pesaro-Virtus Fano. "I giocatori di entrambe le squadre si conosco – dice il coach della Montesi Antonini –. C’è sana rivalità e voglia di mettersi in gioco. Rispetto a sabato scorso, sicuramente, la Virtus Fano avrà più cattiveria agonistica e vorrà portarsi a casa il massimo risultato. Mi aspetto due gare molto equilibrate". La parola passa a coach Angeletti della Virtus: "Anche se conosciamo bene l’avversario, già incontrato più volte tra campionato, coppa e Under, i playoff sono una cosa a parte, dove si riparte da zero a zero e sarà fondamentale alzare il nostro livello di gioco per provare a passare il turno". Alle 21 Grottazzolina-Bertuccioli Bottega. Così il palleggiatore Omar Mezzolani: "Incontriamo la prima della pole promozione ovvero Grottazzolina, già incontrata in regular season, ma non dobbiamo prenderla alla leggera ma giocare con determinazione fin da subito, perché nei play off non si scherza e nessuno regala nulla". Nei playout, oggi alle 21 Arbovolley Borgovolley Fano-Terra dei Castelli: "In questo ultimo periodo siamo riusciti a dare continuità alle nostre prestazioni giocando alla pari con tutti", dice coach Palazzetti che chiude: "Siamo pronti ad affrontare i nostri avversari a viso aperto per giocarci la salvezza".

Nel femminile, girone C, oggi alle 18 Team 80 Gabicce-Edilmonandi: "Big-match che vale il secondo posto – avverte il diesse Leonardi –, gara importante perchè con ogni probabilità da questo risultato si deciderà chi si piazzerà al secondo, chi al terzo e con ogni probabilità anche al quarto posto della classifica". Alle 18 Gioca Volley Team Urbino-Adriatica: "Gara da dentro o fuori – afferma il tecnico Lazzarini di Urbino – , ci arriviamo senza il capitano e con diversi problemi fisici, però ci giocheremo tutte le carte a disposizione per continuare a lottare per i playoff". Playoff preliminari. Oggi alle 16,15 Ancona-Virtus Fano: "È una partita difficile contro un avversario che soffriamo – spiega Ippoliti –, ma non mancherà la nostra determinazione e spero quella serenità che ci fa esprimere nel migliore dei modi". Playout. Oggi alle 18 Line Office Bottega-Acqualagna: "Le ragazze scenderanno in campo con tutta la consapevolezza della posta in palio – sottolinea coach Renda –,ma anche con serenità, perchè le pressioni ci sono, ma vanno anche gestite e vissute in una certa maniera".

Beatrice Terenzi