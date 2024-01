Volley serie b2 femminile. Magione, Marsciano e Fossato in casa

PERUGIA – Riprendono i campionati di pallavolo, in serie B2 femminile la Tmm Of Occhiali Magione gioca al palasport di via della Libertà (ore 18) contro la diretta inseguitrice Canniccia Seravezza; padrone di casa fiduciose con la crescente integrazione della schiacciatrice Greta Giunti, tra le toscane occhio alla centrale Caterina Nicolini. Scontro arduo per la Fossato Volley che al palazzetto Comunale (ore 18) riceve la visita della più quotata Rinascita Firenze; le rossoblu confidano sulle capacità della palleggiatrice Melania Fattorini, le ospiti hanno la punta di diamante nell’opposta Mara Ceccherelli. La Autostop Trestina si ritrova davanti ai tifosi del palazzetto di via Unione Sovietica (ore 21) per misurare le proprie forze con la Omac Active Cnc Stia; ostacolo impegnativo per le altotiberine che fanno perno sulla libero Giada Cesari, toscane ottimiste per la schiacciatrice Andrea Gaibotti. La Samer Marsciano è impegnata tra le mura amiche del palasport Pippi-Tiberi per il duello con il fanalino di coda Pallavolo Scandicci; le biancoblu puntano sulla centrale Veronica Santi tra le ospiti occhio a Gaia Farelli.