Volley serie B2. Fenice: vincere per ’sperare’

Si gioca per l’eventuale ripescaggio e per mantenere la categoria. Per la 26a e ultima giornata di regular season del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2, domani sera, dalle 21 alla palestra Anna Frank, Pistoia ospiterà la Pallavolo Scandicci: sfida tra la quart’ultima e la penultima forza della classifica, due squadre separate da un solo punto (24 a 23). Vincere significherebbe avere qualche possibilità in più di ripescaggio. Non è stata un’annata semplice per le fuxiablu, tra cambi tecnici, infortuni, arrivi e partenze di tante, troppe atlete.

Chiudere, però, a 27 punti sarebbe terminare le proprie fatiche a una quota rispettabile.

Forte del 3-2 ottenuto al Pala Giannelli di Siena contro il Giottivittoria Volley, la Pieve a Nievole di coach Lorenzo Branduardi guarderà con grande interesse all’incontro tra Donoratico e Siena (domani dalle 21). Pieve che tornerà in campo sabato 18, ospitando Donoratico; a seguire i match di ritorno. Le retrocessioni dipenderanno da quante formazioni toscane retrocederanno dalla serie B2: vincendo il girone all’italiana si è certi della permanenza in categoria.