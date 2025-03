Volley Serie B2. I’Giglio vince 3-1. Scivola nel terzo set ma sorride nel finale

I’ Giglio Castello

3

Iglina Albisola

1

I’ Giglio Castelfiorentino: S.Tofanari, Barnbini, Scardigli, Sani,Zingoni, M.Tofanari, Malatesti, Talluri, Del Carlo, Pratelli, Nicosia, Magherini, Anichini, Picchianti (L). All: Buoncristiani

Iglina Albisola: Zunino, Lupi, Botta, Brunasso, Scapacino, Di Latte, Pagani, Alleghri, Soldati, Santamaria, Giordani, Di Antonio, Lipari, Iacuitto, Mukai, Rebagliati, Brunasso (L). All.: Valle

Parziali: 25-19; 25-16; 22-25; 25-13

CASTELFIORENTINO - Importante vittoria de I’ Giglio di Castelfiorentino che ha battuto l’Iglina Albisola per 3-1 e si è portata a 23 punti in classifica, in una zona che è ora più tranquilla. Il primo set ha visto le castellane piazzare un break che hanno mantenuto per tutto il set, finendo sul 25-19. Il secondo set ha avuto lo stesso andamento con le biancorosse che hanno vinto per 25-16. Nel terzo set lotta punto a punto fino al 7-8, ma le ospiti si sono allontanate e le castellane non hanno risposto che parzialmente. Ma a questo punto Buoncristiani ha richiamato le sue allieve che hanno risposto prontamente, portando a casa il definitivo 25-13. Le castellane torneranno sul parquet oggi pomeriggio alle 17, a Genova, contro la Rimont Progetti.