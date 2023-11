Volley - Serie B2. La Fenice, via Testi: arriva coach Barboni. Intanto in Umbria incassato un nuovo ko

Giornate caotiche in seno al Pistoia Volley La Fenice. Le pessime condizioni di classifica hanno spinto il tecnico Cristiano Testi a presentare le proprie dimissioni: l’allenatore resterà nei ranghi societari, assumendo la direzione tecnica del settore giovanile e allenando l’U14. Al suo posto ecco Luca Barboni, appena esonerato da Buggiano in serie D: un allenatore d’esperienza, annunciato dalla dirigenza il giorno stesso della trasferta di Magione, in Umbria: trasferta a cui poi non ha preso parte perché non tesserato in tempo. In tutto questo bailamme, la compagine capitanata da Alice Massaro, peraltro con il libero Bini non al meglio, non aveva molte possibilità di ritrovarsi: è stata sconfitta nettamente, 3-0 (13, 21, 19 i parziali), dalle perugine del TMM e ora si trova al terz’ultimo posto della graduatoria, solitaria con 5 punti, dietro l’Autostop Trestina Perugia a 7 e davanti a Fossato Volley Perugia 4 e Pallavolo Scandicci 3. L’équipe fuxiablu si è presentata sul terreno di gioco con Betti al palleggio, Mazza opposta, Massaro e Lopez centrali, Mantellassi e Cicchitelli bande. Come testimoniano i punteggi dei set, c’è stata poca partita; la speranza è che Barboni, reduce dall’avventura fallimentare in Valdinievole, riesca a venire a capo della situazione in fretta. Il suo debutto è previsto sabato prossimo, dalle 21 alla palestra Anna Frank, contro il Samer Marsciano Perugia, avversario non trascendentale vista la decima posizione, a quota 10, in classifica. Curiosità: la rivoluzione in casa pistoiese ha coinciso con l’annuncio del grande ex Claudio Caramelli quale nuovo direttore tecnico del vivaio del Blu Volley Quarrata.

Gianluca Barni