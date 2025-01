Volley serie B2. L’Ariete nella tana del Rinascita. Bisogna dare tutto per spuntarla

Prima trasferta dell’anno per l’Ariete. Rotto amaramente il ghiaccio con la sconfitta casalinga contro Stia, la squadra di coach Massimo Nuti affronta l’ultima gara del girone d’andata del campionato femminile nazionale di serie B2 affrontando in campo avverso il Rinascita Volley Firenze. L’appuntamento è per stasera alle ore 21 al PalaCoverciano (arbitri Vannoni e Fantoni). Avversaria tradizionalmente ostica per Prato (doppia sconfitta l’anno passato contro le fiorentine) e campo altrettanto poco gradito all’Ariete (già palcoscenico quest’anno della brutta sconfitta contro il Florenzo Carpe Diem). Firenze aveva iniziato bene il torneo accusando però una flessione di risultati nel mese di novembre. Ottimo invece il cammino delle ragazze di coach Pedone a dicembre e anche ad inizio 2025 con la vittoria esterna sul terreno del Chianti. Squadra in buona forma quindi e molto pericolosa.

La rosa del Pvp: Grucka, Lunardi, Nesi, Mennini, Palandri, Ferri, Gerl, Bertelli, Furlan, Talmaciu, Mattei, Cecchi, Conticini. All. Nuti.