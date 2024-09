Volley serie C. Alla Pietro Pezzi la terza edizione del memorial ’Monari’. Le gare al PalaCosta

La Pietro Pezzi di serie C (foto) si è aggiudicata la terza edizione del memorial Vanni Monari che si è disputato al PalaCosta. Il sestetto di Alessio Saporetti ha sconfitto 2-0 il Volley Club Cesena e 2-1 la Pietro Pezzi di serie D allenata da Manuele Cricca, che è giunta al 2° posto dopo il successo 2-1 sui cesenati. Vanni Monari è stato presidente della Uisp Bassa Romagna per oltre 30 anni, nonché dirigente ‘anima e corpo’ in importanti realtà pallavolistiche in serie A1 e A2, oltre che, di fatto, il primo vero ‘trait d’union’ in ambito sportivo tra l’Italia e paesi dell’Est europeo fin dagli anni 60. In questo contesto, grazie ai buoni rapporti intrattenuti col mondo gravitante attorno all’Urss, ha favorito l’approdo nel nostro paese di tanti atleti (di tutte le discipline) da oltre cortina. La sua simpatia e il suo fare bonario hanno lasciato un ricordo indelebile in tutte le persone che lo hanno conosciuto e indotto la società e la Uisp a ricordarlo con l’iniziativa.