Volley serie C. Alla San Pio X il derby con la Benedetto Cento

In serie C maschile la San Pio X si aggiudica nettamente il derby con la Benedetto Volley, confermando di essere tornata ai livelli del girone di andata. Se prima di Natale la squadra targata Arredo Uno aveva dato la sensazione di poter lottare per il primo posto che vale la promozione diretta in serie B, dopo la pausa i gialloneri hanno accusato una flessione che ha compromesso il raggiungimento del grande obiettivo. La San Pio X però non ha gettato la spugna e settimana dopo settimana ha ripreso a correre. Il colpaccio sferrato con la lanciatissima Consar Ravenna aveva rappresentato un chiaro segnale, certificato nell’ultimo turno in casa contro la Pasquali. A Pontelagoscuro finisce 3-1 per la San Pio X (25-12, 21-25, 27-25, 25-18 i parziali), che con questi tre punti consolida il terzo posto in classifica a +3 sulla Consar Ravenna, sconfitta 3-0 sul campo della capolista Paolo Poggi Volley.

L’Arredo Uno domina il primo set, poi commette tanti errori consentendo alla Pasquali di rimettere il match in equilibrio. Punto a punto il terzo set, con la San Pio X che mette la freccia nel finale, gettando le basi per un ottimo quarto set per il definitivo 3-1. A cinque giornate dalla fine della regular season, i gialloneri hanno ipotecato un posto in zona playoff, mentre la Benedetto Volley è settima a -5 dal quinto posto e dovrà disputare un grande finale di campionato per riuscire a tagliare il traguardo. Nulla da fare per la Niagara, che alla palestra Bonati si arrende in tre set (0-3, con parziali 17-25, 15-25, 28-30) di fronte alla seconda della classe Pietro Pezzi. Un terzo set tiratissimo però rappresenta un bel segnale per i giovanissimi granata, per i quali il penultimo posto in classifica non è certo un problema. Nel prossimo turno, sabato alle 20,30 al PalaCosta di Ravenna la San Pio X sfiderà la Pietro Pezzi, seconda a +7 sui gialloneri. La Benedetto Volley invece sabato alle 18 a Corporeno ospiterà l’Orbite in una gara da vincere a tutti i costi. Infine, sabato alle 17,30 al PalaCosta di Ravenna la Niagara se la vedrà con la temibile Consar.

s.m.