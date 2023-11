Volley serie C,. Axore Macerata corsara a Fano

Vittoria importante a Fano della Axore Macerata nel campionato di serie C di volley maschile. I giovani biancorossi, dopo essere andati sotto di due set, hanno reagito e sorpassato gli avversari prendendosi i due punti che permettono ai maceratesi di salire al quarto posto in classifica a quota 8. "La vittoria – dice coach Cacchiarelli – è il risultato dei progressi importanti che si erano iniziati a vedere già nella trasferta contro Pergola. Il 15-13 al tie break è stato il giusto finale e sono molto contento per i ragazzi perché hanno bisogno di convincersi che stanno lavorando nella direzione giusta".