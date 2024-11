Volley serie C: battuto il Belvedere Ostrense per 3-1. Punti ed emozioni per la Montesi

Termina con un successo casalingo il girone d’andata della Montesi Volley Pesaro, serie C maschile. I biancorossi hanno battuto 3-1 al ‘Pala Mencoboni’ di via Kennedy il Belvedere Ostrense e conquistato tre punti importanti. Nel corso dell’incontro non sono mancate le emozioni e le due squadre hanno disputato una grande partita, giocando bene in tutti i fondamentali. I ragazzi allenati da coach Michele Maldoni hanno avuto la meglio nel primo, secondo e terzo parziale terminando rispettivamente sul 28-26, 25-23 e 25-23. L’unico passaggio a vuoto della formazione pesarese è avvenuto nel secondo set, quando ha avuto la meglio Belvedere Ostrense per 12-25. Per la Montesi Volley Pesaro arriva una vittoria maturata in quattro set e, grazie al successo di sabato, i biancorossi raggiungono il secondo posto in classifica del Girone B con 16 punti. Nel prossimo turno, sabato 30 novembre, la squadra di Pesaro ospiterà la Pallavolo Montecassiano.

b. t.