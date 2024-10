Volley serie C. Benedetto Volley supera Ravenna. Successo in cinque set fuori casa

La Benedetto Volley comincia col piede giusto la serie C maschile, superando al quinto set la Consar Ravenna nella prima giornata di campionato. La matricola centese targata Pasquali inizialmente si fa prendere dalla tensione, pagando l’inefficacia in battuta contro una squadra giovane, forte fisicamente e molto abile nella fase muro difesa. Dopo un primo set chiuso 21-25, la squadra di Boncompagni comincia a servire meglio, scardinando gli automatismi dei romagnoli. Secondo parziale di marca centese (25-22), poi la Consar vince il duello punto a punto nel terzo set (28-30) ma trascinata da uno stellare Mazzanti la Pasquali si aggiudica il quarto set 25-18 e poi completa la rimonta con un fantastico tie break (15-12) scatenando l’entusiasmo del pubblico di Corporeno. In casa Benedetto Volley da segnalare le prestazioni di Mazzanti (autore di 29 punti) e da Bonavita che dimostra fin dal primo punto il proprio valore, ma tutta la squadra di Boncompagni risponde presente strappando due punti preziosi al debutto in serie C. Per la cronaca, giocano nel girone B di serie C maschile anche altre due squadre del nostro territorio: l’Arredo Uno San Pio X (vittoriosa sul campo di Sesto Imolese, 1-3) e la Niagara 4 Torri Volley (sconfitta 3-2 in trasferta contro Orbite Ravenna).

